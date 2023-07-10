Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии

Глава МВД представил нового командующего Национальной гвардии
Фото: НГУ

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко представил нового командующего Национальной гвардии Александра Пивненко, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

"Полковник Пивненко имеет актуальный боевой опыт. Бывший командир отдельного отряда специального назначения НГУ, который оборонял Харьков и участвовал в контрнаступлении на Слобожанщине.
После этого командовал 3-й бригадой оперативного назначения "Спартан" - одной из наших бригад Гвардии наступления. А после возвращения из Бахмута возглавлял Восточное территориальное управление НГУ".

Новому командующему министр пожелал сил и вдохновения. Клименко отметил, что глава Нацгвардии, как и предыдущий командующий, должен сфокусироваться на подготовке бригад "Гвардии наступления" и эффективном использовании уже сформированных подразделений.

Президент Владимир Зеленский назначил боевого офицера Александра Пивненко командующим Нацгвардии.

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