Венгерская авиакомпания сняла с рейса украинского ветерана: в МИД отреагировали

В аэропорту Тель-Авива венгерская авиакомпания Wizz Air сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой. В Министерстве иностранных Украины дел будут разбираться в ситуации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение спикера МИД Украины Олега Николенко в Facebook.

"Нас очень огорчила информация о ситуации в аэропорту Тель-Авива, и мы хотим в ней разобраться" , - отметил Николенко.

Он призвал украинского ветерана, которому отказали в рейсе в Варшаву, выйти на связь с МИД или посольством Украины в Израиле.

Связаться с министерством он может по телефону +38 044 238 1588 или по электронной почте: cons_or@mfa.gov.ua

Номер посольства Украины в Израиле: +972 54 667 6782. Электронная почта: consul_il@mfa.gov.ua

"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за границей - безусловный приоритет" , - добавил Николенко.

Что предшествовало

Напомним, сегодня украинского ветерана, который потерял ногу на войне, принудительно сняли с рейса сотрудники авиакомпании Wizz Air. После этого они публично извинились в своих соцсетях.

В компании объяснили, что ветеран якобы вел себя неадекватно, что и стало причиной снятия с рейса.