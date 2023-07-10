В Минобороны рассказали о возможностях БМП M2 Bradley, которые передадут Украине

В Министерстве обороны рассказали о возможностях БМП M2 Bradley, которые США вскоре передадут Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, боевые машины пехоты M2 Bradley содержатся в дополнительном пакете помощи от Минобороны США для Украины.

Маляр объяснила, что такая машина оснащена 25-мм автоматической пушкой "Бушмастер" с боекомплектом в 900 патронов, пусковой установкой TOW и 7,62-мм пулеметом. Бронебойный снаряд пушки способен пробивать до 66 мм брони, чего достаточно для уничтожения БМП-1/2 с дистанции до 2 километров.

Заместитель министра напомнила, что первую партию таких машин Украина получила зимой 2023 года.

Она отметила, что основная задача БМП на поле боя - это огневая поддержка и транспортировка пехоты, с которыми M2 Bradly справляется "на отлично". Еще один важный фактор, делающий эту боевую машину действительно ценной для украинских военных, - защищенность.

Маляр напомнила об известном случае, когда экипаж и десант "Брэдли" остались целы после прямого попадания ракеты "Града" по машине. Другой случай, где "Брэдли" подорвался на противотанковой мине и получил прямое попадание противотанкового кумулятивного боеприпаса в башню. Экипаж и десант не пострадали.

"Как отмечают украинские защитники, советские БМП по уровню защиты даже близко не стоят с американским аналогом".

Что предшествовало: