ГСЧС: Под завалами в Орехове могут находиться еще три человека

В результате сброса россиянами авиабомбы на город Орехов Запорожской области погибли четыре человека, еще 11 травмировались. Вероятно, под завалами находятся еще трое, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Спасатели продолжают проводить аварийно-спасательные работы по поиску людей под завалами разрушенного авиаударом здания.

На месте работает инженерная техника ГСЧС.

Что предшествовало: 9 июля российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по школе в городе Орехов Запорожской области. В это время там выдавали гумпомощь. Погибли 4 человека: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Еще 11 ореховчан госпитализировали.