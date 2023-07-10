Деоккупация Крыма и Донбасса: в Украине собирают кадровый резерв для этих территорий

В Украине стартовал проект создания кадрового резерва для временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, сообщает Деловая столица.

В понедельник, 10 июля, в Кабинете министров состоялось заседание на этот счет со ссылкой на телемарафон.

Отмечается, что после победы над Россией территории, девять лет находившиеся под оккупацией, будут иметь дефицит кадров.

Поэтому сейчас в кадровый резерв набирают специалистов разных профессий – преподавателей, медиков, юристов, бухгалтеров, инспекторов по кадрам, IT-специалистов и других.

В общей сложности на выбор есть около 20 направлений работы.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, кадровый резерв, специалисты по которому поедут работать на деоккупированные территории Крыма и Донбасса, необходимо подготовить соответствующим образом.

Кроме того, украинские вузы уже представили магистерские программы.

Сообщается, что за неделю работы в реестр кадровых резервистов подали документы более 300 желающих и 80% из них хотят работать в Крыму.