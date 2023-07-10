В Краснодаре застрелили капитана, виновного в ракетном ударе по Виннице

В Краснодаре застрелен заместитель начальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Он был начальником городского отдела по мобилизационной работе и командиром подводной лодки "Краснодар", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как пишут росСМИ, Ржицкий якобы отправился в восемь часов на ежедневную утреннюю пробежку. Там его возле спорткомплекса "Олимп" подстерегал неизвестный и выстрелил четыре раза в спину и грудь. После чего стрелок скрылся с места происшествия. Ржицкий скончался на месте от ранений.

Напомним, Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подводной лодки "Краснодар". Ранее в СМИ появилась информация, что именно он запускал "Калибры" по мирным украинским городам в июле прошлого года.

В том числе его подозревают в обстреле Винницы.

Информацию о гибели Ржицкого подтвердили в администрации города Краснодар.

"По факту его смерти проводят проверку правоохранительные органы", – говорится в сообщении.