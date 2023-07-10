Доверие к Путину в мире оказалось на самом низком уровне за все время – опрос

На фоне войны, которую российский диктатор Владимир Путин развязал против Украины, доверие к нему в мире оказалось на самом низком уровне за все время, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит исследование Pew Research Center, Deutsche Welle.

Исследование, проведенное в 24 странах, показало, что в среднем 82% респондентов мало или совсем не уверены в том, что российский лидер "поступает правильно касательно мировых дел".

Доверие к Путину достигло рекордно низкого уровня в девяти странах, включая Германию, где оно упало с 14% в 2022 году до 8% в 2023-м.

В то же время в Индии и Индонезии доверие к диктатору, наоборот, выросло и достигло рекордных показателей. Доля индийцев, выражающих доверие российскому президенту, выросла на 17 процентных пунктов с 2019 года. В Индонезии этот процент вырос с 36% в 2019 году до 43% в 2023 году.

После широкомасштабного вторжения России в Украину соответствующие показатели упали до рекордно низкого уровня почти во всех исследуемых странах, и в 2023 году они продолжают падение, особенно в Германии, Израиле и Испании.