Удар по Орехову: погибли семь человек, спасательные работы завершены
Жертвами удара русских войск по Орехову Запорожской области стали семь человек, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"7 погибших в результате авиаудара в Орехове: поисковые работы завершены. 10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших выросло до 7 человек", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером 9 июля российские захватчики нанесли удар по Орехову Запорожской области управляемыми авиабомбами. Снаряд попал в пункт выдачи гуманитарной помощи. По состоянию на утро 10 июля было известно о четырех погибших, среди которых супруги — работники "Укрзализныци".