Bloomberg: связанный с РФ "теневой" флот нефтяных танкеров сократился в десять раз

Флот танкеров, который создавался для теневой транспортировки российской нефти по миру, сократился в десять раз, пишет , РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что компания Gatik Ship Management из Мумбаи сейчас управляет флотом из четырех нефтяных танкеров. Еще в апреле их было 42, большинство из которых было собрано менее чем за год.

Что этому предшествовало

Ранее компания Gatik подверглась тщательной проверке, поскольку ее быстрорастущий флот, большая часть которого перевозила российскую нефть, вызывал много вопросов.

Затем часть флота Gatik потеряла доступ к стандартной отраслевой страховке после того, как нарушила ценовой предел "Большой семерки", касающийся транспортировки российской нефти.

Вскоре после этого некоторые суда компании также потеряли свою классификацию в Регистре Ллойда. Это ключевая служба, которая утверждает основные технические стандарты для судов.

Ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии. В апреле сообщалось, что для обхода санкций РФ использует танкеры, которые планировали сдать на металлолом.

Недавно Bloomberg сообщило, что российскую нефть перестали перегружать между танкерами вблизи Сеуты (испанский анклав в Северной Африке). На это повлияли ограничения со стороны ЕС.