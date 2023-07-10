Маск прогнозирует победу России в войне против Украины

Американский миллиардер и изобретатель, владелец компаний SpaceX, Tesla, а также сервиса микроблогов Тwitter Илон Маск уверен, что Россия выиграет войну на изнеможение против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал в своем Тwitter.

"Цвет украинской и российской молодежи гибнет в окопах почти без территориальных завоеваний. Какая бы сторона ни пошла в наступление на сильно укрепленные позиции, она потеряет гораздо больше солдат. Более того, Россия превосходит Украину численностью ~ 4:1, поэтому выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равными" , — считает миллиардер.

При этом, по его словам, если контрнаступление Украины провалится с большими потерями, то Россия пойдет в атаку и захватит гораздо больше территории.