Исследователи обвинили ряд корпораций в нарушении обещаний уйти из РФ — CNN

Более тысячи крупных компаний обязались покинуть РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В то же время, некоторые фирмы сейчас обвиняются в нарушении своих обещаний, сообщает Новое время.

По словам автора исследования Йельского университета Джеффа Зонненфельда, уход компаний из страны-агрессора нанес Москве и экономике РФ серьезный финансовый и символический удары, пишет CNN.

Данное исследование основано на информаторах, местных экспертах, студентах, работающих в РФ, корпоративных документах и сообщениях средств массовой информации. Так были выявлены фирмы, которые команда ученых обвинила в нарушении своих обещаний уйти или, по крайней мере, резко сократить свое присутствие в России.

Среди них такие известные компании, как Heineken, Unilever, Philip Morris и производитель Oreo Mondelez.

"Эти компании нарушают свои обещания. Они действуют как спекулянты военного времени. Это более чем разочаровывает. Это постыдно и неэтично" , — отметил Зонненфельд.

Профессор подчеркивает, что потребители должны понимать, что, поддерживая эти компании, они поддерживают то, что подпитывает путинскую военную машину.

В марте 2022 года Heineken пообещала уйти из России. Однако, по данным Йельского университета, спустя 16 месяцев у компании все еще есть семь пивоварен и 1800 сотрудников в этой стране. Мало того, с тех пор компания запустила ряд новых брендов в РФ, поглотив долю рынка, вызванную уходом других крупных пивных брендов.

Также в марте прошлого года гигант по производству закусок и конфет Mondelez пообещал сократить «все второстепенные виды деятельности в России, помогая поддерживать непрерывность поставок продуктов питания». В компании заявили, что сосредоточит свою деятельность на "базовых предложениях".

Однако Mondelez (производитель печенья Oreo, крекеров Triscuit и снеков Nabisco) теперь утверждает, что в России по-прежнему работает 3000 их сотрудников.

Табачный гигант Philip Morris заявил в прошлом году, что прилагает все усилия, чтобы уйти из РФ. Но сегодня является одной из крупнейших оставшихся транснациональных корпораций в России с активами, оцениваемыми в 2,5 миллиарда долларов, включая несколько заводов, говорится в исследовании Йельского университета.