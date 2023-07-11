Норвегия продолжит присутствие своих войск в Литве до 2024 года

Правительство Норвегии приняло решение продлить присутствие своих военнослужащих на территории Литвы до 2024 года, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что гордится работой, выполняемой норвежскими войсками в Литве.

"Решение о продолжении участия норвежских войск, когда в Европе идет война, не является легким решением для правительства. Но мы знаем, что это важная операция и что наш вклад ценен" , - сказал он.

Норвегия с 2017 года принимает участие в программе НАТО, суть которой заключается в увеличении сил в Восточной Европе после оккупации Крыма Россией. Так, в Литве находятся около 150 военных из Норвегии и 1600 военнослужащих по всему Альянсу.