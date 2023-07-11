США предупредили РФ о "неизбежной ответственности" в случае катастрофы на ЗАЭС
Соединенные Штаты предупредили российское руководство о неизбежной ответственности в случае, если РФ создаст ядерную катастрофу на Запорожской атомной электростанции, сообщает Укринформ.
С таким заявлением выступил представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер.
"Российское руководство должно тщательно подумать, хочет ли оно рискнуть созданием ядерной катастрофы, потому что, если это произойдет, международное сообщество абсолютно точно привлечет Россию к ответственности", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Он также подтвердил, что в Вашингтоне внимательно следят за развитием событий вокруг ЗАЭС.
"Мы считаем, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно иметь полный доступ ко всем частям АЭС, и Россия должна содействовать этому на месте", - отметил представитель Госдепартамента США.