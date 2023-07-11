У НАТО перед саммитом все еще не согласовали позицию по Украине – СМИ

Союзники НАТО все еще не имеют согласованного решения относительно того, какими будут формулировки в коммюнике саммита в отношении Украины и ее евроатлантических стремлений, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Politico.

После длительных и интенсивных переговоров по коммюнике саммита согласованных формулировок по Украине до сих пор нет. Однако один из дипломатов стран НАТО заявил журналистам, что "достигнут большой прогресс и он на 100% оптимистичен", и договоренность "очень близко".

Чиновники, которые ведут переговоры по этому вопросу, снова встретятся во вторник, уже параллельно с саммитом.

Насколько известно, противниками более решительных формулировок являются Германия и США.

Один из чиновников Германии анонимно комментировал журналистам в понедельник, что "для приглашения Украины в НАТО и конкретных шагов к членству еще не время", и что среди союзников нет консенсуса.

Как известно, заседание новосозданного Совета Украина-НАТО запланировано на вторую половину дня среды – под конец саммита, очевидно для того, чтобы лидеры к тому времени уже согласовали позиции.