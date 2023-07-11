За сутки ВСУ уничтожили 500 окупантов, 4 РЗСВ и вертолет — Генштаб
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили около 540 российских окупантов, а также 14 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 4 танка и один вертолет.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 235020 (+540) человек,
- танков - 4089 (+4),
- боевых бронированных машин - 7983 (+17),
- артиллерийских систем - 4385 (+14),
- РСЗО - 672 (+4),
- средств ПВО - 414 (+0),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов - 310 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3693 (+7),
- крылатых ракет - 1271 (+0),
- кораблей / катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 6966 (+29),
- специальной техники - 640 (+8).