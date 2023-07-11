За сутки ВСУ уничтожили 500 окупантов, 4 РЗСВ и вертолет — Генштаб

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили около 540 российских окупантов, а также 14 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 4 танка и один вертолет.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили: