За сутки ВСУ уничтожили 500 окупантов, 4 РЗСВ и вертолет — Генштаб

За сутки ВСУ уничтожили 500 окупантов, 4 РЗСВ и вертолет — Генштаб
Фото: Facebook

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки уничтожили около 540 российских окупантов, а также 14 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО), 4 танка и один вертолет.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 235020 (+540) человек,
  • танков - 4089 (+4),
  • боевых бронированных машин - 7983 (+17),
  • артиллерийских систем - 4385 (+14),
  • РСЗО - 672 (+4),
  • средств ПВО - 414 (+0),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 310 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3693 (+7),
  • крылатых ракет - 1271 (+0),
  • кораблей / катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6966 (+29),
  • специальной техники - 640 (+8).

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