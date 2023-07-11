В Украине ввели штрафы за курение электронных сигарет

В Украине с 11 июля вступили в силу очередные нормы антитабачного закона, принятого в декабре 2021 года. Они касаются электронных сигарет, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Что запрещено и какие штрафы

запрещена реклама табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей в них;

установленные штрафы за реализацию лицам, не достигшим 18 лет, в размере 1020 грн, а в случае повторного в течение года – 10 200 грн;

установлены штрафы за курение электронных сигарет в общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет (51-170 грн, в случае повторного в течение года нарушения - 170-340 грн);

запрещено производство (кроме производства для экспорта), торговля и импорт для продажи Украины сигарет, содержащих вкусоароматические добавки. Такие сигареты, уже выпущенные в обращение, будут продаваться еще один год.

Антитабачный закон

Верховная рада в декабре 2021 года приняла закон, который еще больше ограничивает права курящих и вводит новые штрафы. Нормы закона вступали в силу постепенно.

Где можно курить

Для целей запрета курения законом еще раз определяется понятие "общественное место" - часть (части) любого здания, сооружения, которое доступно или открыто для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе числе подъезды построек и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.

Таким образом, улицы, парки и пляжи не являются общественными местами и в них можно курить.

В то же время, закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.

По данным КМИС, распространенность курения с началом полномасштабной войны претерпела некоторые существенные изменения. Да. 42,3% ответили, что война никак не отразилась на интенсивности их потребления табака или никотина; 40,2% отметили, что стали употреблять немного больше или гораздо больше табака или никотина; 12,6% сообщили, что стали потреблять меньше или гораздо меньше.