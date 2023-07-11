В РФ угрозами вербуют на войну строителей в Москве — британская разведка

Британская разведка предполагает, что в Москве потребовали от строительных компаний предоставлять "добровольцев" для участия в войне против Украины, угрожая расторжением контрактов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии о российско-украинской войне от 11 июля.

Городские власти Москвы, скорее всего, угрожают строительным фирмам расторжением контрактов, если они не выполнят квот и не найдут среди работников "добровольцев" для участия в войне против Украины, рассказывает разведка. Одной компании якобы выставили обязательство найти 30 желающих до конца августа.

Такие мероприятия, вероятно, прежде всего затронут представители национальных меньшинств из более бедных регионов России, поскольку их много среди тех, кто работает на строительстве в столице.

Разведка считает, что эти меры, скорее всего, осуществляются с молчаливого согласия мэра Москвы, который и раньше пытался минимизировать влияние войны на более состоятельных москвичей, но при этом демонстрировать поддержку войны.