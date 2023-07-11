Россияне атаковали "Шахедами" порт в Одесской области — ОВА

Россияне атаковали дронами-камикадзе один из портов в Одесской области. В результате падения обломков сбитых "Шахедов" произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

22 дрона уничтожены силами ПВО, два попали в админздание припортового объекта. Пожар был ликвидирован. Критических разрушений и пострадавших нет, указали в ОВА.

"Силы противовоздушной обороны не дали реализовать враждебный план атаки зернового терминала одного из портов Одесщины" , - заявил Кипер.

Беспилотники враг запустил из акватории Черного моря.