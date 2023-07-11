В РФ банкротами себя признали рекордное количество людей

По итогам первого полугодия текущего года суды России признали банкротами 163 тысяч россиян. Это на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего года, пишут росСМИ со ссылкой на официальные данные, сообщает Зеркало недели.

Как и раньше, основную часть процедур несостоятельности (96,5%) инициируют сами граждане, остальные — конкурсные кредиторы и госорганы.

По количеству граждан-банкротов больше всего в московской области и москве. В этих регионах их количество достигает 7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно. Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.).

Согласно статистике, с момента существования института судебного банкротства физлиц — 1 октября 2015 года — неплатежеспособными признано уже 916 тысяч россиян.