ВСУ наступают под Бахмутом, враг активно применяет резервы - Генштаб
Украинские силы обороны продолжают наступательные действия в Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, сообщает Укринформ.
У Бахмута наступление идет севернее и южнее города, рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
"Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", - отметил он.
Спикер Генштаба отметил, что на этих трех направлениях украинские войска закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
"Враг оказывает мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы", - подчеркнул Ковалев.