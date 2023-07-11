DeepState: ВСУ имеют успех под Бахмутом, враг активизировался на Луганщине

Украинские военные имеют тактический успех в районе Бахмута Донецкой области, а также около Роботино Запорожской области. При этом войска РФ активизировали штурмы в Луганской области. Об этом сообщает украинский OSINT-проект DeepState.

На Сватовском участке фронта продолжаются бои за Новоселовское. Оккупанты имеют частичный успех южнее этого населенного пункта. На данном направлении войска РФ активизировались.

Карта боевых действий deepstatemap.live

Кроме того, ведутся бои восточнее Торского и в Серебрянском лесничестве, которые противник не прекращает штурмовать.

Карта боевых действий deepstatemap.live

На Бахмутском направлении продолжаются бои возле Клещиевки и Берховки. Отмечается, что высота 215.7 уже переходит в "синюю зону".

Также украинские военные имели тактический успех к югу от Раздолевки.

Карта боевых действий deepstatemap.live

По данным экспертов DeepStateMap, по предварительным данным во второй половине июня Силы обороны смогли всего в течение суток вернуть под контроль Яковлевку, однако из-за отсутствия поддержки российская артиллерия "просто разносила наш авангард", в результате чего бойцам ВСУ пришлось отойти.

На Авдеевском участке фронта бойцы 110 ОМБр и 35 ОБрМП отразили численную атаку российских захватчиков в районе Веселого. При этом противник возобновил попытки наступать с Водяного на Северное.

Карта боевых действий deepstatemap.live

На Запорожском направлении ведутся бои севернее Роботино, и тут Силы обороны имеют частичный успех.

Карта боевых действий deepstatemap.live

На Бердянском направлении изменения не зафиксированы.

На Таврическом отрезке фронта также без изменений. Тут российские оккупанты продолжают вести огонь по Дачам.

На Сиверском участке и на севере страны - без изменений. Оккупанты продолжают обстреливать территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей.