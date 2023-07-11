Потенциально обитаемых планет может быть в 100 раз больше, чем считалось

Потенциально населенные планеты, содержащие жидкую воду, ключевой ингредиент для жизни могут быть в 100 раз более распространенными, чем предполагалось ранее. Об этом рассказал на конференции Голдшмидта во французском Лионе Луджендра Оджа, планетолог из Университета Рутгерса в США, сообщает Лига.net.

Хотя жизнь на Земле возникла в океанах, ученые выяснили, что подповерхностные водоемы, где также может формироваться жизнь, могут образовываться на планетах, вращающихся вокруг красных карликов, которые гораздо меньше Солнца. Это открытие имеет большое значение для поиска инопланетной жизни, поскольку красные карлики являются самыми распространенными классами звезд. Они часто имеют в своих системах скалистые планеты, похожие на Землю.

В то время как Земля является единственной планетой в нашей Солнечной системе, на поверхности которой сейчас есть океаны из воды, некоторые планеты нашей системы имеют подповерхностные океаны.

Луджендра Оджа представил доказательства существования геотермального тепла внутри многих холодных "экзоземель", то есть землеподобных планет в других звездных системах. Эти подледные океаны в системах красных карликов могут обеспечивать условия для жизни в течение длительного периода согласно исследованию под руководством Оджи, которое было опубликовано в Nature в конце 2022 года.

"Большинство экзопланет, похожих на Землю, которые мы нашли сегодня, вращаются вокруг красных карликов" , – добавил Оджа.

Его команда смоделировала экзопланеты, основанные на реальных примерах, и исследовала динамику таяния подповерхностных океанов. Результаты показали, что даже небольшие потоки геотермального тепла могут разморозить водоемы под ледяными панцирями дальних экзопланет, что указывает на то, что эти скрытые океаны, вероятно, находятся в изобилии в системах красных карликов в Млечном Пути.