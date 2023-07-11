Что нужно знать о кассетных бомбах США и зачем они нужны Киеву - СМИ

Администрация Джо Байдена на днях объявила, что отправит Украине кассетные боеприпасы, выполняя запрос, который Киев называет ключевым для контрнаступления против России. Некоторые из крупнейших вооруженных сил мира, в том числе США, России и Китая, имеют запасы такого оружия из-за его эффективности против массовых формирований солдат и танков. Но этот шаг был очень противоречивым, учитывая, что боеприпасы запрещены более чем в 100 странах из-за опасности неразорвавшихся кассетных бомб для гражданского населения. Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

1. Что такое кассетная бомба ?

Кассетные боеприпасы высвобождают десятки или сотни взрывных суббоеприпасов, которые иногда называют бомбами, которые могут убивать без разбора на территории шириной в несколько футбольных полей. Ими можно стрелять с земли или моря или сбрасывать с воздуха и рассеиваться в полете, прежде чем они упадут в землю.

2. Что США одобрили для Украины ?

США одобрили пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, включающий усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM), тип кассетной бомбы, которую можно запускать из артиллерии большой дальности и уже имеющихся в Украине ракетных систем. Термин "двойное назначение" касается эффективности оружия как против личного состава, так и против бронированных транспортных средств или жестких поверхностей. Каждый DPICM содержит десятки или сотни бомб размером с ручную гранату. Бомбы могут быть разработаны для пробивания брони или целей по людям, разрываясь на крошечные осколки.

3. Почему они нужны Украине ?

Украина хочет, чтобы кассетные боеприпасы могли эффективнее бороться с большим количеством закрепившихся российских солдат и формированиями танков и бронетехники; иначе их убийство или уничтожение потребовало бы большого количества обычных боеголовок. Кассетные боеприпасы разработаны для эффективной борьбы с целями, расположенными на обширной территории, что также означает, что точность системы доставки менее важна. Украине не хватает снарядов обычной артиллерии, учитывая напряженность борьбы с Россией. Байден сказал, что предоставленные США кассетные бомбы помогут Украине удержаться, пока США и другие страны не смогут нарастить производство обычных артиллерийских снарядов позже в этом году.

4. Какова история кассетных бомб ?

Кассетные боеприпасы впервые были применены во время Второй мировой войны Германией, сбросившей бомбы SD-2 на Гримсби в Великобритании, что требовало дорогого и длительного очищения. Они широко использовались во Вьетнаме США и в индо-китайской войне между Индией и Китаем. Великобритания использовала их против аргентинских позиций в 1982 году, и они были развернуты в первой войне в Персидском заливе, войнах в Чечне, в конфликте между Эритреей и Эфиопией, Косово в 1999 году, как российском, так и американском вторжении в Афганистан. Южный Ливан, Ливия, Южный Судан, Судан, Сирия и Йемен. Россия широко использовала кассетные боеприпасы после вторжения в Украину, единственную страну в мире, где они сейчас используются.

5. У кого они есть?

По данным Коалиции по кассетным боеприпасам, следящему за их использованием международному гражданскому обществу 16 стран все еще производят кассетные боеприпасы и еще не обязались никогда их не производить в будущем. По состоянию на текущий год 111 стран подписали и ратифицировали Конвенцию о кассетных боеприпасах, запрещающую использование, производство и накопление кассетных боеприпасов. Россия, США и Украина не подписали конвенцию.

6. Почему они противоречивы ?

Кассетные боеприпасы вызывают споры из-за ущерба, который они наносят гражданским лицам, которые могут натолкнуться на неразорвавшиеся бомбы. Исследование, проведенное Handicap International в 2006 году, показало, что 98% зарегистрированных потерь составили гражданские лица, и, по оценкам, с 1960-х годов они повлекли по меньшей мере 55 000 жертв среди некомбатантов. Тот факт, что они наносят взрывоопасный ущерб на больших территориях, увеличивает вероятность того, что могут быть поражены гражданские лица, а неразорвавшиеся бомбы могут ранить или убить гражданских лиц, которые обнаружат их во время и после конфликтов. Суббоеприпасы маленькие и иногда разноцветные, что делает их привлекательными для детей. Из-за большого количества сброшенных бомб даже небольшой процент отказов может оставить десятки потенциально смертельных взрывчаток на пути гражданских лиц.

7. Что говорит конвенция ?

Конвенция запрещает странам, ратифицировавшим ее, использовать, разрабатывать, производить, приобретать, накапливать или хранить кассетные боеприпасы или передавать их другим странам. Он позволяет использовать оружие с суббоеприпасами, если оно содержит менее 10 суббоеприпасов, которые весят более 4 килограммов (8,8 фунтов) и способны обнаруживать и поражать отдельные цели.

8. Почему США не являются членами конвенции?

Вооруженные силы США считают кассетные боеприпасы эффективным и действенным оружием, а риск неразорвавшихся боеприпасов считают приемлемым. Политика тогдашнего президента Барака Обамы была направлена на ликвидацию кассетных боеприпасов США с процентом отказов более чем на 1%, но эта политика была отменена за его преемника Дональда Трампа. Снаряды DPICM, которые будут использоваться в Украине, последний раз использовались США в 2003 году во время вторжения в Ирак и имеют уровень отказов в 3%