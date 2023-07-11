ПриватБанк пересстал быть лидером по количеству отделений

﻿По состоянию на 1 июля 2023 года лидером по количеству банковских отделений в стране стал государственный Ощадбанк, который подвинул с первого места ПриватБанк, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствует статистика НБУ по количеству банков.

У Ощадбанка больше отделений, которые приостановили работу. Однако за последние полгода банк не закрыл ни одного отделения. В то же время сеть ПриватБанка сократилась на 80 структурных подразделений.

По состоянию на июль в стране действовало 1183 структурных подразделений Ощадбанка, в то время как у Приватбанка — 1131.

Топ-10 банков по количеству отделений выглядит так:

Ощадбанк — 1183

Приватбанк — 1131

Райффайзен Банк — 324

Укрсиббанк — 230

ПУМБ — 221

Укргазбанк — 219

А-Банк — 202

Аккордбанк — 147

Креди Агриколь Банк — 141

Сенс Банк — 140

Ощадбанк исторически сохранял наибольшее количество отделений в стране, унаследовав сеть советского Сберегательного банка. В 2022 году почти треть отделений, которые были закрыты в Украине, пришлась на долю Ощадбанка.