ПриватБанк пересстал быть лидером по количеству отделений
По состоянию на 1 июля 2023 года лидером по количеству банковских отделений в стране стал государственный Ощадбанк, который подвинул с первого места ПриватБанк, сообщает Новое время.
Об этом свидетельствует статистика НБУ по количеству банков.
У Ощадбанка больше отделений, которые приостановили работу. Однако за последние полгода банк не закрыл ни одного отделения. В то же время сеть ПриватБанка сократилась на 80 структурных подразделений.
По состоянию на июль в стране действовало 1183 структурных подразделений Ощадбанка, в то время как у Приватбанка — 1131.
Топ-10 банков по количеству отделений выглядит так:
- Ощадбанк — 1183
- Приватбанк — 1131
- Райффайзен Банк — 324
- Укрсиббанк — 230
- ПУМБ — 221
- Укргазбанк — 219
- А-Банк — 202
- Аккордбанк — 147
- Креди Агриколь Банк — 141
- Сенс Банк — 140
Ощадбанк исторически сохранял наибольшее количество отделений в стране, унаследовав сеть советского Сберегательного банка. В 2022 году почти треть отделений, которые были закрыты в Украине, пришлась на долю Ощадбанка.