Главный удар ВСУ может быть осенью - эксперт

Наступление Сил обороны очень обдуманное и точное, заявил бывший глава Генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит. Во время интервью Liga.net он отметил, что как профессиональный военный ожидал увидеть именно такую операцию, сообщает Зеркало недели.

"Оно очень обдуманно, очень точно, осторожно в отношении жизней ваших солдат и военных возможностей , - подчеркнул Карлтон-Смит. - Вы не желаете атаковать российскую оборону в местах, где она наиболее защищена. Но пытаетесь определить и выявить российские слабости, которые вы могли бы гораздо успешнее использовать. И это не может происходить быстро".

По мнению военного, прогресс будет постепенным, он будет наступать по частям.