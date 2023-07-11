Главный удар ВСУ может быть осенью - эксперт
Наступление Сил обороны очень обдуманное и точное, заявил бывший глава Генштаба Великобритании Марк Карлтон-Смит. Во время интервью Liga.net он отметил, что как профессиональный военный ожидал увидеть именно такую операцию, сообщает Зеркало недели.
"Оно очень обдуманно, очень точно, осторожно в отношении жизней ваших солдат и военных возможностей, - подчеркнул Карлтон-Смит. - Вы не желаете атаковать российскую оборону в местах, где она наиболее защищена. Но пытаетесь определить и выявить российские слабости, которые вы могли бы гораздо успешнее использовать. И это не может происходить быстро".
По мнению военного, прогресс будет постепенным, он будет наступать по частям.
"Очень целенаправленная работа, которая займет определенное время. Это не то, что завершится решающим образом. Я не думаю, что это произойдет обязательно этим летом. Но это создаст условия для поля сражения осенью, — заявил генерал, объяснив, что важно сформировать предпосылки для момента, когда Украина будет готова использовать свои стратегические резервы - Я не удивлюсь, если генерал Залужный еще не определился с тем, когда наступит оптимальный момент по времени и месту для развертывания такого рода сил и средств".