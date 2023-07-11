"Зерновой коридор": с начала июля из портов вышли 6 судов

За 11 дней июля 2023 г. из украинских морских портов Одесской области вышло 6 судов с 215 тыс. т агропродукции, сообщает Укринформ.

Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что на 11 июля в морпорте "Одесса" завершается загрузка 85 тыс. т зерна для Египта. Это последние два балкера, ожидавших загрузки.

В министерстве подчеркивают, что флота под погрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис. Более 2 месяцев не работает порт Южный, потому что россияне "вычеркивают" все направляющиеся к нему суда.

Сообщается, что с 26 июня россияне отказываются проводить инспекции судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. В настоящее время 29 судов, которые должны доставить более 1,4 млн т агропродукции для стран Азии и Африки, заблокированы в территориальных водах Турции.

"Украинская агропродукция занимает значительное место в продовольственной безопасности мира. Полная остановка экспорта украинского зерна морем приведет к росту цен на продовольствие и углубит кризис в бедных странах. Это понимает мир, это понимают наши партнеры.

Последние несколько месяцев "Зерновой коридор" практически не работает. Пока мы совместно с партнерами прилагаем максимум усилий, чтобы украинское зерно поступало на рынки в необходимом для мира объеме" , – заявил вице-премьер министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Кубраков отметил, что Украина всегда выполняла и готова дальше выполнять те обязательства, которые брала на себя, когда подписывали "зерновое соглашение". Также вице-премьер призвал мир соблюдать международное морское право и обеспечить свободное торговое судоходство.

В период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входящего, так и выходного флота) состоялось лишь 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция намечена на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался только входящий флот.

С 1 августа 2022 года экспортировано более 33 млн тонн продукции украинских аграриев в 45 стран мира.