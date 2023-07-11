Учителям в Украине повысят зарплаты до 40 тыс грн, но есть нюанс

Украинским учителям планируют повысить зарплату до 40 000 гривен. Оплата труда будет зависеть от квалификации педагога и за время работы. Количество отработанных лет отходит на другой план. Об этом рассказал министр образования Оксен Лисовой во время выступления на Национальной (не)конференции EdCamp Воля 2023 года, пишет Osvitoria.

Что изменится в оплате труда учителей

По данным МОН, средняя зарплата молодого учителя состоит из оклада 5 700 гривен и разных надбавок - примерно 1 900 гривен. То есть, средняя зарплата учителя в Украине равна 7 600 гривен.

Для сравнения следует отметить, что средняя зарплата в стране составляет 13 400 гривен, то есть почти в два раза больше.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин заявил, что в настоящее время продолжаются обсуждения размера зарплаты учителей. Оптимальной суммой считается 40 000 гривен.

"Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней - подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности" , - объяснил нардеп.

Однако нюанс новшеств состоит в том, что они возможны только после завершения войны.

Как реорганизуют школы

До 1 сентября 2024 года органы самоуправления должны утвердить планы формирования сети школ с учетом требований законодательства к лицеям.

Учредители лицеев в свою очередь до 1 сентября 2027 года должны обеспечить учебные заведения материально-технической базой, оборудованием, доступом в интернет, на конкурсной основе отобрать учителей и руководителей лицеев.

Однако реорганизовать школу в сельской местности, ликвидировать, изменить тип можно только после общественного обсуждения проекта решения учредителя, который обнародован за год до принятия соответствующего решения.

Это усложняет процесс изменений, поэтому профильный комитет ВР обсуждает предложение уменьшения этого срока.