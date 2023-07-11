В Украине могут вернуть "нулевое" растаможивание автомобилей
С апреля по июнь 2022 г. в Украине действовали условия льготного растаможивания ввезенных авто. Однако уже в июле их упразднили и снова ввели обязательную уплату налогов на импортные машины. Однако сейчас в Украине снова появилось предложение вернуть льготы, пишет Юлия Гаюк, РБК-Украина.
Об этом говорится в законопроекте №9209.
Что может измениться в растаможке авто
Инициаторы законопроекта предлагают упразднить налог на растаможку для нескольких категорий людей, пострадавших от вооруженной агрессии России. В частности, речь идет о тех, чьи транспортные средства были угнаны или уничтожены в ходе боевых действий.
"В ходе боевых действий многие транспортные средства, принадлежавшие физическим и юридическим лицам, были уничтожены, повреждены или похищены. Особенно это актуально для территорий, которые находились (находятся) в эпицентре боевых действий, или на территориях, которые находились под оккупацией. многих семей потеря автомобиля является существенной утратой и значительным ограничением возможностей" , - говорится в пояснительной записке.
Авторы отмечают, что поскольку в Украину активно развит импорт автомобилей, государство должно оказать поддержку пострадавшим в этом аспекте гражданам.
Сколько сейчас стоит растаможить авто
Акциз
Он рассчитывается по формуле: ставка (базовая) х К (двигатель) х К (возраст машины). Под ставкой подразумевается ставка налога в евро за единицу транспортного средства:
- для машин с бензиновым двигателем 3000 кубических сантиметров – 50 евро
- с бензиновым двигателем свыше 3000 кубических сантиметров – 100 евро
- с дизельным двигателем объемом до 3500 кубических сантиметров – 75 евро
- с дизельным двигателем объемом более 3500 кубических сантиметров – 150 евро
К-двигатель
Этот коэффициент определяется делением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в кубических сантиметрах на 1000 кубических сантиметров.
К-возраст
Равняется количеству полных календарных лет с года, следующего за годом производства транспортного средства до определения ставки налога.
Следует отметить, что для новых транспортных средств и средств, которые использовались до одного полного календарного года, этот коэффициент равен один.
Для транспортных средств, которые использовались более 15 календарных лет, равняется 15.
Пошлина
Оно составляет 10% от цены автомобиля, указанной в документах на транспортное средство. В некоторых случаях таможня может усомниться в объективности заявленной цены и потребовать проведения экспертизы. В результате оценочная стоимость автомобиля может существенно возрасти, но это решение можно обжаловать.
НДС
Налог на добавленную стоимость составляет 20% от суммы акциза, пошлины и цены автомобиля.