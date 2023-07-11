Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе

Президент США Джо Байден встретится со своим коллегой Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает Европейская правда.

Об этом журналистам на саммите заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Как отметил чиновник, лидеры государств проведут встречу в среду, 12 июля.

По словам Салливана, НАТО определит путь реформ для Украины, чтобы она могла со временем присоединиться к Североатлантическому альянсу, но без какого-то "графика".

"Путь реформ для Украины буде ﻿﻿ т разработан, но я не могу установить график" , – уточнил он.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в рамках саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе проведет две двусторонние встречи высокого уровня – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.