МИД Венгрии: Ратификация вступления Швеции в НАТО — это "технический вопрос"

Венгрия поддерживает вступление Швеции в НАТО, и завершение длительного процесса ратификации в парламенте в Будапеште остается чисто "техническим вопросом", пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Наша позиция по Швеции тоже понятна: правительство поддерживает связь с НАТО, поэтому мы много месяцев назад представили в парламент предложение по этому вопросу. Закрытие процесса ратификации - это только технический вопрос" , - написал он в Facebook.

Он также отметил, что позиция Венгрии по Украине ясна: мир в Украине нужен "как можно скорее, потому что только так можно спасти человеческие жизни".