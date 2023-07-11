Турция утвердит вступление Швеции в НАТО на следующей неделе – СМИ

Процедура ратификации Анкарой вступления Швеции в НАТО может начаться в конце следующей недели, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет CNN Turk.

Для одобрения вступления Швеции протокол о ее вступлении в НАТО должен быть подан спикеру Национального собрания с подписью президента Эрдогана. Ожидается, что это произойдет в конце следующей недели. Тогда законопроект о ратификации передадут в парламентский комитет иностранных дел, одобрят на комитете и вынесут в повестку дня парламента.

Одобрение и публикация в официальном вестнике формально завершат процесс.

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласился﻿ разблокировать вступление Швеции.