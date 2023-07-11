Украинские студенты могут получить выплату в размере €10 тысяч
Українські студенти можуть отримати стипендію у розмірі 10 тисяч євро. Грант надає Європейський центральний банк для фінансування навчання та супутніх витрат. Подати заявку на виплати можуть студенти, яку поступили на магістратуру. Про це повідомляє Мінреінтеграції у Telegram.
Хто зможе змагатися за грант
За результатами спеціального конкурсу визначать 15 студентів, які отримають грант. Кошти виплачують за програмою Європейського центрального банку.
Участь у відборі можуть взяти студенти наступних спеціальностей:
- обчислювальна техніка
- економіка
- інженерія
- право
- статистика або інші відповідні галузі (наприклад, математика, фінанси, політичні науки)
Студент, який подає на грант, повинен бути громадянином України, а також бути зарахованим (або планувати вступ) до магістратури. Середня оцінка в навчанні на бакалавріаті має перевищувати 80 балів.
Як подати заявку
До 4 серпня потрібно заповнити анкету за посиланням. Після цього треба надіслати електронний лист на адресу: ukrainianscholarship@ecb.europa.eu, додавши такі документи:
- форму заявки (у форматі Excel)
- резюме та підтвердження прийняття або попереднього прийняття на магістерський курс за одним із відповідних напрямів навчання на 2023/2024 навчальний рік
- ксерокопію підтвердження кваліфікації бакалавра та підтвердження рівня навчання (як єдиний PDF-файл).