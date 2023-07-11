Россия за сутки атаковала 11 областей Украины — сводки ОВА

Российские войска за прошедшие сутки атаковали 11 областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 11 июля, сообщает Укринформ.

Киевская область ночью в очередной раз подверглась атакам ударными дронами типа "Шахед". Все вражеские цели сбиты, попадания не зафиксированы, пострадавшие отсутствуют. Обломками в регионе повреждены около десяти частных домов и один многоэтажный (выбитые окна). Также ликвидированы несколько возгораний травяного покрова.

Оперативные службы на местах продолжают ликвидацию и фиксацию последствий ночной атаки. Идет уточнение информации о последствиях.

Черниговскую область россияне за сутки обстреляли десять раз, повлекшие 124 взрыва. Из минометов, гранатометов и артиллерии враг бил по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. В Сновской общине вражеским обстрелом поврежден автомобиль, горело поле с рожью на частном участке. Жертв нет.

Сумскую область ночью и утром захватчики атаковали восемь раз. Вражеские удары потерпели приграничные территории и населенные пункты — зафиксированы 40 взрывов. Под ударами русской армии находились Середино-Будская, Миропольская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская и Николаевская (сельская) общины. По предварительным данным, обошлось без последствий.

Вчера в течение дня россияне обстреляли пограничные Сумской области 26 раз, повлекшие 180 взрывов. Вражеских обстрелов подверглись Белопольская, Глуховская, Дружбовская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Середино-Будская и Хотинская общины. Без последствий.

В Запорожской области за минувшие сутки российские войска совершили 65 обстрелов по территории 12 прифронтовых населенных пунктов. Трижды враг бил из реактивных систем залпового огня по Новодаровке, 61 удар с артиллерии нанес по Орехову, Гуляйполю, Левадному, Новодаровке, Гуляйпольскому, Малиновке. Жертв среди мирного населения в результате обстрелов нет.

Авиационный удар захватчики нанесли по Орехову. Спасательно-розыскные работы в городе уже завершились. Из-под завалов извлекли тела еще троих погибших — мужчин в возрасте 50, 56 и 64 года. В общем управляемая авиабомба россиян унесла жизни семи жителей Орехова. 11 пострадавших получают необходимое лечение в медицинских учреждениях. Еще двум пострадавшим оказана медпомощь, в госпитализации они не нуждались.

О разрушении гражданских объектов в Запорожской области за сутки поступило 29 сообщений: повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи.

В Днепропетровской области ночью российская армия нанесла удары по тяжелой артиллерии: дважды – по Марганецкой общине, еще раз – по Никополю. Обошлось без погибших и пострадавших.

Вчера во вражеский удар из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" попала Межевская община Синельниковского района. Ранение получил 58-летний мужчина, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждены также 12 жилых домов, хозяйственная постройка и три автомобиля.

Под российский обстрел попала и Марганецкая община Никопольского района. Для удара по ней захватчики применили тяжелую артиллерию. Пострадавших среди гражданских нет.

В Харьковской области за прошедшие сутки россияне били из авиации по районам Басового и Одноробовки Богодуховского района и Ветеринарного Харьковского района. Из минометов и артиллерии враг обстрелял Уды Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Огурцово и Землянки Чугуевского района.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные удары от российской армии получили Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Масютовка и Кисловка. В Тимофеевке Богодуховского района артиллерийским обстрелом частично повреждены частный дом и хозяйственная постройка.

Также вчера захватчики обстреляли Двухлетнюю Купянского района, ранив 64-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован в среднем состоянии. В результате ударов со вражеской артиллерии и вертолетов в Одноробовке Богодуховского района повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки и автомобиль, отсутствует энергоснабжение.

В Луганской области российские войска продолжают целить по освобожденным населенным пунктам региона. В очередной раз захватчики обстреляли из артиллерии Невское и Белогоровку. Последняя потерпела также вражеский авиаудар. Всего за сутки россияне совершили по региону 95 обстрелов, выпустив 412 снарядов.

Донецкую область за сутки захватчики обстреляли 20 раз, попав по Авдеевке, Торецку, Северскому, Великому Новоселку, Бердичам, Благодатному, Острому, Белогоровке, Предтечиному и Соловьевому. Вражеским огнем в области повреждены 18 жилых домов и административное здание сельского совета. За сутки в регионе трое погибших и семь раненых.

В Одесской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены 19 вражеских дронов Shahed-136/131, еще три - другими подразделениями Сил обороны юга. Также за прошедшие сутки уничтожен российский ударный беспилотник "Ланцет".

В Николаевской области вчера фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших и разрушений нет. Также вчера захватчики избивали из артиллерии по мысу Очаковской и акватории Очаковской общины. Прошло тоже без пострадавших.

По Херсонской области за сутки россияне совершили 52 обстрела, выпустив 297 снарядов и попав в районы 15 населенных пунктов. В частности, Херсонцы захватчики обстреляли пять раз, выпустив по нему 21 снаряд. Из-за вражеского удара по Херсону пострадал мирный житель. Пострадавшего с ранением живота доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Также россияне ударили из артиллерии по жилому дому в селе Инженерное. Из-за вражеских обстрелов многоквартирный дом потерпел разрушения. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах. Бригады скорой оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Всего за сутки в Херсонской области из-за российской агрессии ранения получили три человека.