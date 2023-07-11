Норвегия увеличит военную помощь Украины на $240 млн

Норвегия увеличит свою военную помощь Украине на 2,5 млрд крон (240 млн долларов) в этом году до 10 млрд крон, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как заявил премьер-министр Норвегии Гар Стере, Украина сейчас остро нуждается в дополнительной военной поддержке и материалах.

Увеличение поддержки будет сделано в рамках программы Нансена, которая рассчитана на 75 млрд крон в общей сложности на пять лет. Ранее Норвегия обязалась предоставить 15 млрд крон на гражданскую и военную поддержку в 2023 году в рамках программы.

В дополнение к этому Норвегия также даст больше средств в фонд поддержки Украины НАТО. Норвегия предоставит 300 миллионов норвежских крон в 2023 году и внесет в общей сложности 1,5 млрд норвежских крон в течение пяти лет.

По словам Стере, это четкий сигнал о долгосрочной поддержке усилий Украины по проведению реформ, который еще больше свяжет Украину с альянсом.