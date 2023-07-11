СБУ перехватила разговоры агентов РФ, готовивших теракты в Запорожской области
Задержанные в мае два агента РФ готовили серию взрывов в местах дислокации подразделений ВСУ в Запорожской области.
Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
"У СБУ есть записи разговоров этих фигурантов, где они обсуждают подготовку серии взрывов в местах дислокации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции", — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, для совершения терактов ФСБ планировала переправить своим агентам 10 кг пластида (взрывчатого вещества – ред).
Кроме того, задержанные готовили прицельный ракетный удар по подвижному составу с военной техникой ВСУ на одном из железнодорожных узлов региона.
9 мая СБУ задержала агентурную группу из двух мужчин с оперативными псевдонимами "Ворон" и "Доцент", готовивших теракты против Командования и спецназовцев Сил обороны на южном фронте.
Их подозревают в совершении государственной измены. Задержанным грозит пожизненное заключение.