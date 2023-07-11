В оккупированной Новоалексеевке ночью раздались взрывы — Федоров
Ночью, 11 июля, во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области раздался взрыв в районе элеватора. Детонировало до рассвета, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Ночная "бавовна" в "глубоком типе". Расцвел на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета", - пишет Федоров.
Военное руководство пока никак не комментировало эту информацию.