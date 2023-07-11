В оккупированной Новоалексеевке ночью раздались взрывы — Федоров

Ночью, 11 июля, во временно оккупированной Новоалексеевке Херсонской области раздался взрыв в районе элеватора. Детонировало до рассвета, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Ночная "бавовна" в "глубоком типе". Расцвел на захваченном элеваторе в пока оккупированной Новоалексеевке Херсонской области. Детонировало до рассвета", - пишет Федоров.
Детонировало до утра. На захваченном элеваторе Новоалексеевки ночью раздались взрывы
t.me/ivan_fedorov_melitopol

Военное руководство пока никак не комментировало эту информацию.

Детонировало до утра. На захваченном элеваторе Новоалексеевки ночью раздались взрывы
Скриншот: deepstatmap

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