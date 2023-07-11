Германия передаст Украине Patriot в новом пакете помощи — СМИ

Новый пакет военной помощи Берлина для Киева будет включать средства ПВО, боевые машины пехоты, снаряды и дроны общей стоимостью около 600 млн евро, сообщает Европейская правда.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Spiegel.

О предоставлении этого пакета должны объявить после обеда 11 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе. Этой помощью Берлин стремится продемонстрировать, что Германия остается среди стран, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

По информации Spiegel, в новый пакет входят несколько пусковых установок Patriot и другое оружие "земля-воздух" из запасов Бундесвера.

Кроме того, это дополнительные БМП Marder, танки Leopard 1, оборудование для разминирования, около 20 тысяч артиллерийских снарядов и снаряды для танков Leopard, а также несколько беспилотников для ведения разведки.

Из всего пакета пусковые установки к Patriot и ракеты к ним наверняка являются наиболее стратегически значимыми для Украины. Для Бундесвера это наверняка непростой подарок, поскольку собственные запасы Германии также незначительны.