Threads сможет приносить Цукербергу $8 млрд ежегодно — Bloomberg
Соцсеть Threads может принести "серьезные деньги" своей материнской компании Meta. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Evercore ISI, сообщает Новое время.
По оценкам аналитиков, Threads охватит около 200 миллионов ежедневных активных пользователей и получит около $8 млрд ежегодного дохода в течение следующих двух лет.
Новая соцсеть пробила отметку в 100 млн пользователей за считанные дни после запуска.
В то же время ее основатель Марк Цукерберг утверждает, что о монетизации в компании будут думать только после того, как количество пользователей достигнет миллиарда.
Согласно данным, собранным Bloomberg, деньги, которые принесет Threads станут лишь незначительной частью среднегодового дохода в $156 млрд, который аналитики ожидают от Meta в 2025 финансовом году. Однако, это на $5,1 млрд больше, чем Twitter заработал за последний полный год как публичная компания.