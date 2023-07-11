Threads сможет приносить Цукербергу $8 млрд ежегодно — Bloomberg

Соцсеть Threads может принести "серьезные деньги" своей материнской компании Meta.﻿ Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Evercore ISI, сообщает Новое время.

По оценкам аналитиков, Threads охватит около 200 миллионов ежедневных активных пользователей и получит около $8 млрд ежегодного дохода в течение следующих двух лет.

Новая соцсеть пробила отметку в 100 млн пользователей за считанные дни после запуска.

В то же время ее основатель Марк Цукерберг утверждает, что о монетизации в компании будут думать только после того, как количество пользователей достигнет миллиарда.

Согласно данным, собранным Bloomberg, деньги, которые принесет Threads станут лишь незначительной частью среднегодового дохода в $156 млрд, который аналитики ожидают от Meta в 2025 финансовом году. Однако, это на $5,1 млрд больше, чем Twitter заработал за последний полный год как публичная компания.