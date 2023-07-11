НАТО на саммите одобрит "особое" приглашение для Украины — Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа видит готовность лидеров НАТО на принятие решения, где будет упоминание об определенном "приглашении" для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в общении с журналистами на саммите НАТО+

На вопрос о том, будет ли в решении Альянса слово "приглашение", Науседа ответил положительным прогнозом, однако отметил, что это упоминание будет особенным.

"Я думаю, что будет приглашение (в решении Альянса по Украине) – но приглашение двигаться вперед, а не просто открывать двери для вступления в НАТО прямо сейчас, потому что тогда у нас будет дискуссия об активации статьи 5" , – заявил он.

Как известно, статья 5 Договора НАТО о совместной обороне активируется в случае завершения процедуры вступления Украины в Альянс. Киев также соглашается, что процедура вступления не будет завершена, пока продолжается вооруженное противостояние с РФ.