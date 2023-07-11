Danone вместо ухода из России меняет название йогуртов

Йогурты Активиа, который производит французская компания Danone, будут продаваться в России под новым названием АктиБио, сообщает Новое время.

В Danone отметили, что изменения коснутся только названия бренда и дизайна упаковки. Вся продукция будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях, сказано в заявлении компании.

"Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России" , — заявили в Danone.

Компания еще 6 марта 2022 года заявила о приостановке инвестиционных проектов в России.

В октябре 2022 года французская компания заявила, что передаст контроль над бизнесом, но уточнила, кому именно.

В феврале 2023 года Danone заявила, что готова продать активы в России, но с правом выкупа и местами в совете директоров.

В апреле компания заявила, что планирует отказаться от использования собственных глобальных торговых марок на российском рынке.