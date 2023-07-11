Франция передаст Украине дальнобойные ракеты
Франция решила передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ, заявил французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает Зеркало недели.
По данным СМИ, речь идет о ракетах SCALP. Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow, которые уже были переданы Лондоном. Их дальность действия около 250 км.
Глава Офиса президента Андрей Ермак уже фактически подтвердил информацию традиционным ребусом из эмодзи.