Хорватия обвиняет Сербию в попытке присвоить национальных писателей

Министерство иностранных дел Хорватии направило Сербии ноту протеста после того, как в Белграде назвали часть хорватского литературного наследия литературой "двойной принадлежности", а потому также и сербской.﻿ Об этом сообщает HRT со ссылкой на пресс-релиз ведомства, сообщает Украинская правда.

МИД Хорватии выразил в ноте "решительный протест против нового посягательства на хорватское культурное наследие" из-за принятия сербским академическим сообществом декларации "Границы сербской литературы".

"Посягательство и присвоение культурного наследия других стран и народов является крайне неприемлемым и противоречит духу европейских ценностей и принципам, на которых основан Европейский Союз, к которому Сербия стремится присоединиться" , – говорится в пресс-релизе.

Декларацию "Границы сербской литературы" подписали все кафедры сербского языка и литературы, все педагогические факультеты, а также другие философские и научные институты в Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина) и Черногории.



Чтобы правильно определить границы сербской литературы, в числе других принципов подписанты декларации предложили "явление двойной принадлежности", из-за чего литература может одновременно определяться и как сербская, и как литература другого народа.

В частности, такой авторы декларации называют "дубровницкую литературу" – произведения авторов Дубровацкой республики (14-19 вв.), поскольку они печатались на кириллице. Между тем, в Хорватии считают, что литература их древнего города Дубровник принадлежит хорватской культуре.