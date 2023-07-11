Какие страны ЕС приняли больше всего украинцев

По состоянию на 31 мая 2023 года более четырех миллионов человек получили статус защиты в странах ЕС из-за вторжения России в Украину. Лидерами по приему украинцев стали Германия и Польша. Об этом, со ссылкой на SchengenVisaInfo.com, сообщает РБК-Украина.

Свежие данные Европейского статистического бюро (Евростата) показывают, что основными странами, принимавшими украинцев, стали:

Германия (1 111 590 человек или 28% от общего количества беглецов от войны); Польша с 991 375 людьми (25%); Чехия с 340 090 людьми (8%).

По сравнению с концом апреля 2023 по состоянию на конец мая количество бенефициаров временной защиты из Украины в ЕС выросло на 57 300 человек. Темпы роста составили 1,4%.

Больше всего беженцев за этот период приняли:

Германия – 21 355 человек (2%);

Чехия – 8 240 (2,5%);

Румыния – 3 825 человек (3%);

В каких странах стало меньше беженцев от войны

В нескольких странах за этот период беженцев стало меньше. В Польше количество лиц, получивших временную защиту, уменьшилось на 3660 человек (снижение на -0,4%).

Также в Португалии зафиксировано уменьшение на 470 человек (-0,8%). А во Франции – на 170 человек (-0,3%). В Эстонии было незначительное понижение на 30 человек (-0,1 процента).

За этот же период граждане Украины составляли 98% тех, кто в целом получил временную защиту в ЕС.

Взрослые женщины составляли почти половину (46,6%), большинство из них – женщины в возрасте 35-64 года. Дети составляли чуть больше трети (34,6%), а взрослые мужчины – менее пятой части (18,8%) от общего числа беженцев из Украины в ЕС.

Напомним, подавляющее большинство украинских беженцев готово вернуться из Европы в Украину – в ближайшие месяцы или в будущем. Таковы данные нового исследования Агентства ООН по делам беженцев.