Дуда готов направить миротворцев в Украину вместе с НАТО

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша готова поучаствовать в возможной миссии НАТО в Украине, если будет прекращение огня с РФ. Об этом он заявил в интервью изданиям Welt, Bild и Politico, сообщает Лига.net.

По его словам, если Украину принять в НАТО во время войны, то это будет требовать прямого военного вмешательства членов Альянса.

"Поэтому членство в НАТО — это вопрос на время, когда война закончится: Когда война закончится, я хочу, чтобы Украина была включена как можно скорее" , — сказал Дуда.

Он отметил, что Польша готова принять участие в миссии НАТО по наблюдению за возможным прекращением огня.