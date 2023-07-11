SpaceX Маска стала монополистом на рынке и пользуется этим — WSJ

﻿Компания Илона Маска SpaceX за последние несколько лет фактически стала монополистом на рынке космических запусков — ракеты компании обеспечили 66% полетов клиентов с американских стартовых площадок в 2022 году и 88% за первые шесть месяцев этого года, сообщает Новое время.

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, вторжение России в Украину сделало одну альтернативу — российскую ракету "Союз" — закрытой для многих заказчиков запуска. Ракеты-конкуренты от Blue Origin Джеффа Безоса и французской компании по запуску Arianespace еще не летали.

"Дело в том, что конкуренты сейчас ничего не могут выставить, и это делает SpaceX де-факто монополией" , — отмечают эксперты.

Власть SpaceX в пусковом бизнесе означает, что многие правительственные учреждения и спутниковые операторы должны привязывать свои амбиции к графикам и возможностям компании, пишет WSJ.

За первые шесть месяцев года SpaceX выполнила 21 рейс для внешних клиентов, или 64% от общего числа полетов по всему миру. Эти цифры не включают запуски SpaceX для ее спутникового интернет-бизнеса Starlink.

Ввиду этого, SpaceX поднимает цены. Несколько лет назад 1 кг груза доставлялся на орбиту за $5000, теперь $6500.