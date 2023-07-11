The Guardian: Байден всё ещё может потерять Украину

Если США не продемонстрируют более смелого лидерства по долгосрочной безопасности Украины на саммите НАТО в Вильнюсе, историки могут однажды спросить: «Кто потерял Украину?». И ответ может быть шокирующим: президент Джо Байден. Об этом пишет в статье для The Guardian британский историк Тимоти Гартон Эш, сообщает Зеркало недели.

«Я говорю это после общения с широким кругом людей в Киеве на прошлой неделе, перед тем как покинуть Украину в субботу, на 500-й день самой большой войны в Европе с 1945 года. Здесь все еще сохраняется чрезвычайный боевой дух, который я застал во время последнего моего визита в феврале. Но спустя 5 месяцев некоторые люди, кажется, состарились на 5 лет. Они истощены. Количество жертв: военных и гражданских - продолжает расти» , – пишет Эш.

Он вспоминает, как вместе с другими представителями «Европейского совета по иностранным делам» стал свидетелем панихиды по украинской писательнице Виктории Аделиной в Михайловском соборе. Она погибла от российских обстрелов, когда приехала в Краматорск, чтобы задокументировать военные преступления России. Британский историк подчеркивает, что пока администрация Байдена на каждом шагу опасается эскалации, Владимир Путин продолжает эскалацию. В частности, российская армия взорвала Каховскую дамбу. Экоцид дополнил геноцид.

Согласно недавнему опросу, 78% украинцев заявили, что их близкие родственники или друзья были ранены или убиты с момента полномасштабного вторжения России в прошлом году.

«Боль частично маскируется адреналином сопротивления, но после войны страна столкнется с широкомасштабной травмой. Священник рассказал нам о солдате, который вернулся после нескольких месяцев на фронте, но не мог уснуть. Дома было слишком тихо» , – пишет Эш.

Высокопоставленные чиновники Минобороны Украины признали, что контрнаступление этим летом продвигается медленно, столкнувшись с российскими минными полями и многочисленными линиями обороны на юге. Большое наступление объединенных сил, которое должны провести бригады, обученные и вооруженные на Западе, еще впереди. Но в такой войне преимущество, как правило, на стороне укрепленной обороны. Важно и то, что Россия все еще сильнее в небе. Отсюда постоянные настаивания Украины на потребности в большем количестве систем противовоздушной обороны, а еще истребителях F-16.

«В опросе, проведенном в мае этого года, 87% украинцев заявили, что они оптимистично настроены относительно будущего своей страны, но в частных разговорах наблюдается все более трезвое настроение. Нам рассказали, что каждый пятый украинский ребенок сейчас находится за пределами страны» , – пишет британский историк.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов прогнозирует, что при нынешних тенденциях рабочая сила сократится на треть в течение следующих нескольких лет. Нужно создать рабочие места, жилье и школы, без которых миллионы украинцев не вернутся из-за границы. И это непростой вызов.

«Поэтому, когда я спрашиваю: «Кто потерял Украину?», – я не имею в виду проигрыш в войне. Я имею в виду потерю мира: истощенную, опустошенную, травмированную страну, у которой украли часть территории и которая находится в подвешенном состоянии. Ибо это теперь жестокая, мстительная цель Путина: если он не может заставить Украину вернуться в состав Российской империи, он будет пытаться ее разрушить» , – считает Эш.

Он убежден, что ответственность снова ложится на плечи США. Американская военная поддержка необходима Украине для победы в войне. Долгосрочная безопасность необходима Киеву для достижения мира. Без безопасности будет мало инвестиций, меньше репатриантов, не будет успешной реконструкции. А это в конечном счете означает, что членство в НАТО для Украины критически важно.

Хотя американская военная и экономическая помощь Украине была масштабной и незаменимой, Европа сейчас опережает США в своей стратегической позиции по отношению к стране, которая находится в состоянии войны.

«ЕС сделал то, чего не сделал НАТО: недвусмысленно заявил о своей приверженности членству Украины. Как по всей Центральной и Восточной Европе с 1989 года, это оказывает трансформационное влияние на политику страны. Ведь все в Украине теперь преследуют эту великую общую цель – «присоединиться к Европе». Неправительственные эксперты и активисты рассказали нам, что они хотят более жестких условий членства в ЕС, борьбы с коррупцией, укрепления верховенства права и улучшения управления. Четырехлетний пакет поддержки ЕС в размере 50 миллиардов евро формирует внутреннюю повестку дня реконструкции и реформ» , - говорится в статье.

Европейцы также опережают США, когда речь идет о необходимости решительного заявления на саммите в Вильнюсе по поводу будущего членства Украины в НАТО. И речь идет не только о Центральной и Восточной Европе. Один киевский аналитик указал на "волшебную трансформацию" позиции Франции. Президент Эммануэль Макрон решительно высказался в поддержку вступления Украины в НАТО. Германия более нерешительна, но самая большая проблема Киева сейчас в Вашингтоне.

«Украинцы реалисты. Они знают, что не могут вступить в НАТО, пока идет война. Они хотят того, что они называют «политическим приглашением», которое будет реализовано только тогда, когда условия будут благоприятными» , – пишет Эш.

Он добавляет, что на промежуточном этапе украинцы стремятся получить обязательства по безопасности от ведущих государств НАТО, таких как США, Великобритания, Франция и Германия. Иногда их называют «гарантиями безопасности», но, как пояснил один из экспертов, более точной формулировкой была бы «гарантии помощи в обеспечении безопасности». Эти государства обязались бы продолжить поставки военных средств, необходимых Украине для борьбы с агрессором. Это было бы чем-то вроде того, что США делают для Израиля, но от многих партнеров и с четким путем до возможного членства в НАТО.

На момент написания этой статьи Байден все еще не дошел до такой позиции. В воскресенье он сказал журналисту CNN Фариду Закарии, что Украина не готова к членству в НАТО и что договоренности о безопасности израильского образца должны быть доступны, «если будет прекращение огня, если будет заключено мирное соглашение». Он подчеркнул слово "если".

Перекрестная проверка публичных и частных заявлений высших должностных лиц США свидетельствует о достаточно жесткой позиции.

«Членство в НАТО может быть предложено как предстоящее вознаграждение за то, что Украина проведет переговоры о лучшем мире, который она только сможет получить, вероятно, согласившись на значительную потерю территории» , – пишет британский историк.

Будь это результатом Вильнюсского саммита, в Украине было бы огромное разочарование. Эш пишет, что в Киеве прослеживают признаки растущего гнева на Запад. Если оставить Украину бороться наедине еще на 500 дней, без твердого обещания безопасности в будущем, даже самым храбрым из храбрых будет трудно восстановить свою разбитую, истощенную, травмированную страну.

Но если Запад предоставит Украине военные средства для победы в этой войне, добавив к этому твердое обещание будущего членства в НАТО после ее окончания, США получат Европу, более способную защитить себя от ослабленной России. Тогда США могут посвятить больше собственных ресурсов геостратегической угрозе со стороны Китая.

Окончательное решение будет принято на этой неделе за столом лидеров в Вильнюсе. У президента США еще есть шанс сделать смелый, по-настоящему стратегический шаг. История наблюдает