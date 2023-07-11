Украина единственная оружием НАТО воюет против РФ — МИД Эстонии

Украина — единственная страна, которая использует оружие НАТО в войне против России.﻿ Об этом на полях саммита НАТО в Вильнюсе рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, "в целом понятно, что в Плане действий по членству нет необходимости, потому что Украина выполняет его уже на поле боя".

"Честно говоря, Украина - единственная страна, которая использует оружие, боеприпасы, тактику и стратегию НАТО против России" , - сказал Цахкна.

Сегодня в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Украина ожидает получить сигнал от стран-членов НАТО о том, что после войны с Россией станет следующим членом Альянса.