Гуменюк назвала цель ночной атаки "Шахедами"

Ночная мощная дроновая атака была направлена на инфраструктуру порта, где хранилось зерно, на фоне стремлений России остановить зерновую сделку, сообщает Укринформ.

Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Учитывая шантаж российских террористов о том, что они стремятся остановить зерновое соглашение" , – сказала она.

По словам спикера, эта атака РФ была ожидаемой, поскольку "накануне в Москву из Тегерана прибыли грузовые авиаборты".

В то же время Гуменюк не исключила, что в ближайшие дни враг может нанести ракетный удар по Югу Украины.