США согласились на формулу, которую предлагают в НАТО по Украине — Байден

США согласились с формулировкой, которую предлагают для решения саммита НАТО по Украине – хотя доподлинно неизвестно, о чем идет речь, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил президент США Джо Байден в комментариях для прессы рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы согласились на формулировки, которые вы предложили о возможности Украины присоединиться к НАТО в будущем" , – сказал Байден, не упоминая о других деталях.

Столтенберг перед этим повторил, что союзники на саммите планируют послать сигнал Украине о том, что будут поддерживать ее столько, сколько необходимо, и что они "соглашаются по объединенному и положительному сигналу" о перспективах вступления Украины в НАТО.