США согласились на формулу, которую предлагают в НАТО по Украине — Байден
США согласились с формулировкой, которую предлагают для решения саммита НАТО по Украине – хотя доподлинно неизвестно, о чем идет речь, сообщает Европейская правда.
Об этом заявил президент США Джо Байден в комментариях для прессы рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Мы согласились на формулировки, которые вы предложили о возможности Украины присоединиться к НАТО в будущем", – сказал Байден, не упоминая о других деталях.
Столтенберг перед этим повторил, что союзники на саммите планируют послать сигнал Украине о том, что будут поддерживать ее столько, сколько необходимо, и что они "соглашаются по объединенному и положительному сигналу" о перспективах вступления Украины в НАТО.