Из-за непогоды есть обесточивание в 5 областях – Минэнерго

К энергосистеме подключили очередной объект тепловой генерации мощностью в 240 МВт, из-за непогоды обесточены потребители в 5 областях, дефицит в энергосистеме отсутствует. Об этом заявили в Минэнерго.

"Завершен ремонт сетевой инфраструктуры ТЭС, что позволило подключить к энергосистеме блок тепловой генерации мощностью в 240 МВт.

Ремонтная кампания на объектах генерации - тепловой, гидро- и атомной - продолжается. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет" , - отчитались в министерстве.

При этом из-за непогоды и вызванных ею технологических нарушений без света остается часть потребителей в Кировоградской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской областях. Всего обесточены 34 населенных пункта, подавляющее большинство из них - на Сумщине.

"Ночью враг нанес очередной удар по территории Украины. В результате падения обломков дрона в Киевской области зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточены 102 потребителя. Ведутся восстановительные работы" , - добавили в Минэнерго.

"Продолжается вражеский террор прифронтовых и приграничных с РФ областей. Из-за обстрелов обесточивались 8 населенных пунктов в Донецкой области. Также остается без света часть потребителей в Запорожской, Херсонской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью" , - говорится в сообщении.

В то же время продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, которое возникло из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Херсоне без света остаются 12,9 тысячи потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.